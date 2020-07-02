Московским водителям с инвалидностью упростили парковку
Автомобилистам с инвалидностью теперь не нужно оформлять разрешение на парковку, сообщается на сайте столичного правительства.
«С 1 июля людям с ограниченными возможностями и тем, кто их перевозит, не нужно оформлять парковочные разрешения, чтобы оставлять машину на специальных местах для инвалидов», — говорится на сайте.
Теперь федеральный реестр содержит информацию о таких автомобилях, а московский реестр парковочных разрешений упраздняется.
Водителям с инвалидностью достаточно внести данные о своей машине в федеральный реестр и они смогут пользоваться парковочными местами для людей с ограниченными возможностями, которых на каждой парковке не менее 10%.
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