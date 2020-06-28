На Киевском шоссе в Москве ограничили движение из-за ДТП

На Киевском шоссе ограничили движение из-за аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошло на 28-м км Киевского шоссе в сторону Москвы.

«Перекрыты для движения автотранспорта две из четырех полос», — добавил источник.

Также, по его словам, из-за аварии произошел разлив топлива на площади 40 кв. м.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и правоохранители.

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