Смертельное ДТП с «Камазом» и легковушкой произошло в Татарстане
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Грузовой автомобиль «Камаз» с прицепом столкнулся с легковушкой в Пестречинском районе Татарстана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по республике.
Происшествие произошло около 11.30 по месткому времени на 20 км автодороги Казань — Шемордан.
По предварительным данным, водитель «Камаза» выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Sonata.
В результате аварии оба водителя и пассажир легкового автомобиля скончались от полученных травм на месте.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
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