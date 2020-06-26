Смертельное ДТП с «Камазом» и легковушкой произошло в Татарстане

Грузовой автомобиль «Камаз» с прицепом столкнулся с легковушкой в Пестречинском районе Татарстана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по республике.

Происшествие произошло около 11.30 по месткому времени на 20 км автодороги Казань — Шемордан.

По предварительным данным, водитель «Камаза» выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Sonata.

В результате аварии оба водителя и пассажир легкового автомобиля скончались от полученных травм на месте.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

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