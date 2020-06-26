Правила медосмотра для водителей сохранили до 2021 года

Минздрав России принял решение о сохранении старых правил медосмотра для водителей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно приказу, эта мера продлена сроком действия до 1 января 2021 года.

При этом предложенная в июле 2019 года мера по обязательному освидетельствованию на наличие психоактивных веществ и пристрастие к алкоголю не вступила в силу.

Ведомство сохранило сдачу данных анализов при наличии направления от нарколога, который установил признаки заболевания.

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