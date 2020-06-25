Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 «Каспий» в Тамбовской области, сообщает РИА «Новости».

По данным ГИБДД, авария произошла 24 июня. Мужчина на 490-м километре автодороги выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте до приезда врачей.

Другой блогер pilot.zx6r, который был другом погибшего, написал в инстаграме, что Александр направлялся из Тамбова в Волгоград. По его словам, о манере езды мужчины «разговаривали не раз», он добавил, что везение «рано или поздно заканчивается».

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