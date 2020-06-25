Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.

Так, будут ужесточены нормы импорта транспортных средств с правым рулем категории М2 и М3, в частности микроавтобусов, грузовиков с манипуляторами и пассажирских автобусов.

Кроме того, изменится порядок прохождения обязательного медосвидетельствования. Некоторым водителям теперь придется сдавать больше анализов. Речь идет о тех гражданах, у которых врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками.

Помимо этого, с 1 июля начнут действовать новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля. То есть при переводе машины на газ, установке лебедок, фаркопов и багажников владельцу придется отправить машину на проверку в специальную лабораторию.

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