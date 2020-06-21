Один человек погиб и девять пострадали в массовом ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге, на проспекте Стачек произошло столкновение трех легковых автомобилей и маршрутного такси, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС.

В результате один человек погиб, еще девять получили травмы.

Уточняется, что в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы пятеро пассажиров маршрутки, один человек из легкового автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии. Погиб водитель одной из легковых машин.

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