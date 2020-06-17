И. о. главы СУ СК по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП

Исполняющий обязанности главы следственного управления следственного комитета России Олег Потанин попал в ДТП. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в Каякентском районе.

По данным агентства, внедорожник, на котором передвигался Потанин, перевернулся.

В результате ДТП пострадали Олег Потанин и Олег Васильев, которых доставили в Дербентскую больницу и ЦРБ Каякентского района в селе Каякент.

Состояние здоровья пострадавших не уточняется.