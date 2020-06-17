И. о. главы СУ СК по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП
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Исполняющий обязанности главы следственного управления следственного комитета России Олег Потанин попал в ДТП. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в Каякентском районе.
По данным агентства, внедорожник, на котором передвигался Потанин, перевернулся.
В результате ДТП пострадали Олег Потанин и Олег Васильев, которых доставили в Дербентскую больницу и ЦРБ Каякентского района в селе Каякент.
Состояние здоровья пострадавших не уточняется.