В центре Москвы произошло ДТП с Ferrari

В центре Москвы произошло ДТП со спортивным автомобилем Ferrari. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на понедельник, 15 июня. Машина врезалась в препятствие на Пресненской набережной.

В результате аварии никто не пострадал.

Известно, что новые Ferrari в России оцениваются в 17-18 млн рублей, подержанные — в 4-5 млн за машину выпуска начала 2000-х годов.

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