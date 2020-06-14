В Москве скорая насмерть сбила женщину
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
На востоке Москвы машина скорой помощи насмерть сбила женщину, пишет РИА «Новости» со ссылкой на столичное ГУ МВД.
«Сегодня на Носовихинском шоссе автомобиль скорой сбил женщину», — сказал собеседник.
Также скорая врезалась в легковушку.
Уточняется, что инцидент произошел на Носовихинском шоссе. Проводится проверка.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Под Новочеркасском трехлетняя девочка пострадала в ДТП
— Жертвами ДТП под Нижним Новгородом стали четыре человека