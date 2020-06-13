В Подмосковье два человека потстрадали при ДТП с грузовиками

В Подмосковье при ДТП с двумя грузовиками и легковушкой пострадали два человека, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Авария произошла на трассе А-108 около часа дня.

«Столкнулись две фуры — Skania и КАМАЗ, а также легковой автомобиль Nissan», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что один из грузовиков загорелся. Сейчас движение на месте аварии затруднено.

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