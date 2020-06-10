ГИБДД намерен внедрить новый метод проверки водителей на трезвость

ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, генерал-майор полиции Александр Быков в интервью радио «Комсомольская правда».

По его словам, модернизированная методика сможет обеспечить оперативную проверку сразу нескольких автомобилей из потока.

Как именно будет выглядеть устройство, пока неизвестно, но оно будет отличаться по виду от алкотестера.

«В течение нескольких секунд мы поймем, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя есть алкоголь, или нет. Если есть – мы попросим водителя пройти полную процедуру медосвидетельствования», — рассказал Быков.

Он также отметил, что теперь сотрудники ГИБДД смогут направить машины в одну полосу и за 20-30 минут проверить большое количество водителей.

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