Полицейский сбил трех человек в смертельном ДТП в Воронеже

Полицейский в Воронеже вылетел на тротуар на личном автомобиле, сбив трех пешеходов, один из которых скончался на месте, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главного управления МВД по региону.

«24-летний участковый уполномоченный одного из отделов УМВД России по Воронежу в свободное от работы время, двигаясь на личном автомобиле, не справился с управлением транспортным средством и выехал на тротуар, где допустил наезд на трех пешеходов», — заявили в МВД.

По данным ведомства, один пешеход погиб до приезда скорой помощи, две женщины госпитализированы. Они находятся в реанимации.

Признаков опьянения у водителя обнаружено не было.

Правоохранители начали служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из МВД и привлечен к ответственности.

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