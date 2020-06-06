На автомобили приставов и ФСИН установят «мигалки»
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К перечню транспортных средств, на которые устанавливают специальные сигналы, были добавлены автомобили сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Дополненный указ, который был подписан президентом России Владимиром Путиным, был размещен онлайн-портале нормативно-правовых актов.
Также, согласно указу, устанавливать спецсигналы будут и на транспортные средства Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
До этого на автомобили ФССП и ФСИН была нанесена соответствующая цветовая маркировка, они не оборудовались световыми маячками.
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