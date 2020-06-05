«Ъ»: в России начали тестировать онлайн-тахографы
В России началось тестирование онлайн-тахографов, благодаря которым выписывать штрафы водителям за нарушения начнут на основании данных, переданных с такого прибора онлайн. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Внедрение новой системы позволит автоматизировать процесс, взыскания будут выставляться автоматически.
Осенью текущего года в правительство собираются внести соответствующий проект закона, разработанный Минтрансом. Согласно документу, устройствами оборудуют только новые машины. Уже установленные тахографы будут использоваться до конца срока службы.
В настоящий момент решение о штрафах за нарушения принимает инспектор. Онлайн-тахографы смогут снизить нагрузку на сотрудников и уменьшить их количество.
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