«Ъ»: в России начали тестировать онлайн-тахографы

В России началось тестирование онлайн-тахографов, благодаря которым выписывать штрафы водителям за нарушения начнут на основании данных, переданных с такого прибора онлайн. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Внедрение новой системы позволит автоматизировать процесс, взыскания будут выставляться автоматически.

Осенью текущего года в правительство собираются внести соответствующий проект закона, разработанный Минтрансом. Согласно документу, устройствами оборудуют только новые машины. Уже установленные тахографы будут использоваться до конца срока службы.

В настоящий момент решение о штрафах за нарушения принимает инспектор. Онлайн-тахографы смогут снизить нагрузку на сотрудников и уменьшить их количество.

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