Lada ушла с рынка ЕС

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Автомобиль LADA Vesta Sport на Московском международном автосалоне, 29 августа 2018 года Автомобиль LADA Vesta Sport на Московском международном автосалоне, 29 августа 2018 года
Автомобиль LADA Vesta Sport на Московском международном автосалоне, 29 августа 2018 года
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Бренд Lada российского автомобильного гиганта «АвтоВАЗ» ушел с рынка Евросоюза в связи с ужесточением экологических стандартов по выбросам. Об этом «Газете.Ru» сообщил представитель генерального дистрибьютора «АвтоВАЗа» в Европе Lada Automobile GmbH Deutschland.

По его словам, автомобили Lada перестали поступать к европейским автодилерам, последняя поставка была еще в марте текущего года.

Как рассказал представитель дистрибьютора, в настоящее время на складе осталось лишь несколько машин Vesta в стандартных комплектациях, а другие автомобили были распроданы ритейлерам Lada Automobile GmbH Deutschland.

«В прошлом году «АвтоВАЗ» говорил, что будет постепенно сокращать поставки, теперь их больше нет и не будет. Сообщали, что через три года компания может вернуться, но это вряд ли возможно», – заявил представитель Lada Deutschland.

Он отметил, что «АвтоВАЗ» с брендом Lada уже не вернется на европейский рынок из-за новой маркетинговой политики альянса (она была утверждена в качестве ответа на «коронакризис») Renault-Nissan-Mitsubishi, в который входит российский автомобильный гигант.

Узнать новые детали и подробную информацию об уходе Lada с рынка Евросоюза можно в материале «Газеты.Ru».