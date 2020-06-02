Lada ушла с рынка ЕС

Бренд Lada российского автомобильного гиганта «АвтоВАЗ» ушел с рынка Евросоюза в связи с ужесточением экологических стандартов по выбросам. Об этом «Газете.Ru» сообщил представитель генерального дистрибьютора «АвтоВАЗа» в Европе Lada Automobile GmbH Deutschland.

По его словам, автомобили Lada перестали поступать к европейским автодилерам, последняя поставка была еще в марте текущего года.

Как рассказал представитель дистрибьютора, в настоящее время на складе осталось лишь несколько машин Vesta в стандартных комплектациях, а другие автомобили были распроданы ритейлерам Lada Automobile GmbH Deutschland.

«В прошлом году «АвтоВАЗ» говорил, что будет постепенно сокращать поставки, теперь их больше нет и не будет. Сообщали, что через три года компания может вернуться, но это вряд ли возможно», – заявил представитель Lada Deutschland.

Он отметил, что «АвтоВАЗ» с брендом Lada уже не вернется на европейский рынок из-за новой маркетинговой политики альянса (она была утверждена в качестве ответа на «коронакризис») Renault-Nissan-Mitsubishi, в который входит российский автомобильный гигант.

Узнать новые детали и подробную информацию об уходе Lada с рынка Евросоюза можно в материале «Газеты.Ru».