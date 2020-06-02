СМИ: ГИБДД будет выдавать новые номерные знаки с трехзначными кодами

МВД России утвердило приказ о введении номеров автомобилей с новыми трехзначными кодами регионов. Об этом сообщил ТАСС и подтвердил «Коммерсанту» источник.

Согласно данным источника «Ъ», сотрудники ГИБДД будут присваивать автовладельцам номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9.

В настоящее время коды могут начинаться только с цифр 1 и 7. После введения соответствующего документа в силу, россиянам будут присваивать новые номера, которые начинаются с любой цифры.

По данным агентства и СМИ, документ уже подписан и начнет действовать через 10 дней после официальной публикации.

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