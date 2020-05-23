На востоке Москвы перекрыли движение из-за ДТП с автобусом и маршруткой

На востоке Москвы столкнулись автобус и маршрутка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Уточняется, что авария произошла на Алтайской улице в районе дома 31. Пострадали два человека.

«Движение в районе ДТП полностью перекрыто», — добавили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства случившегося устанавливаются.

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