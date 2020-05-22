Работа каршенинга возобновится в Подмосковье
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В Подмосковье будет возобновлена работа каршеринговых служб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.
Так возможность арендовать автомобиль появится в Московской области с 25 мая.
При этом воспользоваться услугами каршеринга можно будет на минимальный срок от пяти дней.
Также каршеринговые службы обязаны проводить дезинфикацию транспортных средств перед началом аренды.
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