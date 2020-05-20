На северо-западе Москвы спорткар протаранил три автомобиля

На северо-западе Москвы произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Четыре автомобиля столкнулись на улице Героев Панфиловцев.

«Пострадавших нет, движение не ограничивалось. Все участники аварии находятся на месте ДТП», — отметили в ведомстве.

По словам источника в эксмтренных службах, виновником аварии мог стать элитный спорткар Mercedes AMG GT, который протаранил три автомобиля.

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