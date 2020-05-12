В Москве мужчина сбил полицейского на украденном авто

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В столице мужчина ранил двух водителей, угнал автомобиль, после чего сбил сотрудника полиции, который пытался его остановить. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

Согласно данным следствия, в понедельник, 11 мая, мужчина, подошел к автомобилю, припаркованному на улице Ладожской, и несколько раз ударил по голове водителя, потребовав отдать ему все деньги, а также ключи от автомобиля.

По словам Ивановой, злоумышленника попытался остановить прохожий, но тот ударил его ножом в ногу и скрылся. Кроме того, в этот же день мужчина совершил нападение на водителя Ford Transit. Он ранил автомобилиста в плечо и украл его автомобиль. Затем подозреваемого увидел полицейский, сообщила представитель столичного ГСУ СК.

«Представители власти попытались пресечь его противоправную деятельность, однако тот совершил наезд на одного из сотрудников полиции», — рассказала Иванова.

Она отметила, что стражи порядка сумели остановить транспортное средство и задержать злоумышленника.

Против мужчины уже возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на грабеж с применением насилия», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Разбой» и «Применение насилия в отношения представителя власти».

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