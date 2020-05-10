Спасатели вытащили из ущелья россиянина после ДТП на дороге в Грузии

В Дарьяльском ущелье на 126-м километре автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога) сорвалась в пропасть грузовая машина с российским дальнобойщиком. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

Отмечается, что грузовик – перевозчик сжиженного природного газа.

На место происшествия оперативно выехали пожарно-спасательные группы региона Мцхета-Мтианети.

«Машина не была загружена газом. В результате проведенных работ из кабины машины, которая была деформирована при падении в ущелье, был выведен один гражданин России», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что у пострадавшего травмы нижних конечностей, он находится в сознании. Мужчина был госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что движение по Военно-Грузинской дороге закрыто для всех видов транспорта с утра 10 мая в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии.