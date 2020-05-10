Во Владивостоке усилят проверки автотранспорта на дорогах

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Во Владивостоке начнутся проверки транспорта в ближайшие дни. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

В ходе проверки водители и пассажиры должны показать разрешение на передвижение по городу.

Решение о проверках принял губернатор Олег Кожемяко в связи с большим количеством машин на дорогах Владивостока.

«Необходимо вместе с полицией и Росгвардией разработать комплекс мер для того, чтобы выборочные проверки на въезде в город и в нем проводились постоянно. Важно ограничить бесцельные поездки, например друг к другу в гости, без особой надобности», — сказал он.

Глава региона отметил, что именно бесцельные поездки приводят, как правило, к росту заболеваемости.

По последним данным, в Приморье коронавирус выявили у 856 человек, 188 пациентов выздоровели, 10 умерли.

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