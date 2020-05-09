В Подмосковье зафиксировали больше 600 нарушений самоизоляции

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В Подмосковье возбудили 635 административных дел за несоблюдение режима самоизоляции автомобилистами. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы регионального минтранса.

По словам замглавы ведомства Игоря Королева, водителям были направлены соответствующие уведомления.

«10% от общего числа нарушений составили владельцы транспортных средств из других регионов, в том числе из Санкт-Петербурга, Владимирской, Калужской, Рязанской и Тульской областей», — добавил он.

Отмечается, что чаще всего без пропусков ездят водители в Сергиевом Посаде, Егорьевске, Клину и Кашире. Реже всех нарушают в Красногорске, Мытищах и Королеве.

По последним данным, в Московской области выявлено 18,3 тысячи заразившихся коронавирусом, умерли 175 человек, вылечились 813.

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