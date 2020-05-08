Путин поручил правительству выделить на льготный лизинг автомобилей 6 млрд рублей

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Президент России Владимир Путин поручил правительству принять решение о выделении средств на поддержку автопрома в размере 20,5 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства назначил срок принятия решения до 22 мая.

Кроме того, президент поручил кабмину до установленного срока разработать меры дополнительной поддержки спроса на российские автомобили по программе trade-in.

Путин также отдал поручение о выделении на льготный лизинг автомобилей шести миллиардов рублей.

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