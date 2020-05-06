Снижение смертности при ДТП из-за самоизоляции может сохраниться после пандемии

В ООН зафиксировали в ряде стран снижение смертности на 50-60% на фоне введенных мер по самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом РИА «Новости» заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.

Он рассказал, что такие показатели были зафиксированы в Швеции, Норвегии, Франции и Испании. Кроме того, статистика резко улучшилась в Нью-Йорке, а СМИ сообщают о таких же тенденциях в Марокко и Индии.

По словам Жана Тодта, уменьшение количества ДТП сильно снижает нагрузку на систему здравоохранения, а также создает финансовые выгоды для бюджетов стран.

«Например, Калифорния сообщила, что «экономит» $40 млн в день только из-за сокращения на 50% числа смертей в результате ДТП», — сказал Тодт, пояснив, что это произошло после обращения к людям с просьбами остаться дома.

Спецпосланник генсека ООН добавил, что рассчитывает на сохранение этой статистики и после окончания пандемии. Для этого правительствам стран нужно сделать необходимые выводы после изменений из-за самоизоляции.

«Я хотел бы призвать правительства укрепить свои транспортные системы, чтобы сохранить цифры на нынешнем уровне, даже когда они ослабят карантинные меры», — сказал спецпосланник.