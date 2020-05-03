Мантуров: автопром РФ в 2020 году будет на 100% загружен производством транспорта
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Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что предприятия отечественной автомобильной промышленности будут на 100% загружены производством транспорта в 2020 году. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в текущем году это особенно касается выпуска общественного транспорта.
«По автобусам разного класса загрузка будет стопроцентная», — отметил Мантуров.
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