Мантуров: автопром РФ в 2020 году будет на 100% загружен производством транспорта

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что предприятия отечественной автомобильной промышленности будут на 100% загружены производством транспорта в 2020 году. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в текущем году это особенно касается выпуска общественного транспорта.

«По автобусам разного класса загрузка будет стопроцентная», — отметил Мантуров.

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