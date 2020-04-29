В Санкт-Петербурге пьяный водитель снес столб

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В Санкт-Петербурге пьяный водитель снес столб и спровоцировал аварию, пишет РЕН.

Предполагается, что пьяный водитель ехал по встречной полосе на высокой скорости. В результате столкнулись две легковушки. На месте проишествия находится скорая помощь.

По информации издания, виновника аварии пытаются поймать пожарные.

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