Три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки на МКАД
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Москве на МКАД столкнулись грузовик и легковушка, из-за чего погибли три человека, пишет ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.
Отмечается, что сейчас затруднено движение в районе 85-го километра МКАД, где произошла авария.
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве добавили, что из-за ДТП разлилось топливо. Пожарные устраняют последствия.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Число ДТП в Москве сократилось почти на 61% с начала апреля