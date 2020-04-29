Три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки на МКАД

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В Москве на МКАД столкнулись грузовик и легковушка, из-за чего погибли три человека, пишет ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

Отмечается, что сейчас затруднено движение в районе 85-го километра МКАД, где произошла авария.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве добавили, что из-за ДТП разлилось топливо. Пожарные устраняют последствия.

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