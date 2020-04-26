Двухлетняя девочка погибла в ДТП на Ставрополье
На Ставрополье два человека, в том числе двухлетний ребенок, погибли после столкновения легковых автомобилей в селе Александровском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.
Авария произошла около 18.30 мск.
По данным ведомства, водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением, после чего машину выкинуло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем LADA Kalina.
От полученных травм на месте скончался водитель «Калины», в больнице скончалась его двухлетняя пассажирка.
На данный момент в реанимации остаются два пассажира автомобиля LADA Kalina и водитель автомобиля Volkswagen Polo.
Отмечается, что погибшая девочка находилась в автомобиле без детского удерживающего устройства, ребенка перевозили на коленях у взрослого человека.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.