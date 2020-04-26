С автомобиля нидерландского дипломата в Москве похитили номера
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В Москве с автомобиля высокопоставленного сотрудника посольства Нидерландов похитили номера. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел 25 апреля в Трубниковском переулке.
Уточняется, что к правоохранителям обратился человек, представившийся военным атташе Нидерландов в России Эриком Де Ландметером. Он заявил, что это у него с машины пропали номера.
На данный момент проводится проверка по факту произошедшего.