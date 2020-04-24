Путин призвал чиновников не покупать зарубежные лимузины

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Президент России Владимир Путин обратился к органам госвласти и госкомпаниям с призывом не приобретать необходимые для работы автомобили. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках совещания по вопросам развития автопрома.

«Обращаю на это ваше внимание, приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины», — заключил Путин.

Совещание прошло в режиме видеоконференции в пятницу, 24 апреля, с участием глав национальных автоконцернов.

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