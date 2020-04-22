Камеры выявили 230 тысяч водителей без пропусков 22 апреля в Москве
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Более 230 тысяч водителей передвигались по Москве на своих автомобилях, не имея на то разрешения. Если информация с камер наблюдения подтвердится, им всем грозит штраф в 5 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Московской административной дорожной инспекции.
«За первый день автоматического контроля за передвижением транспортных средств в Москве выявили 230 тыс. автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска», — сообщили в ведомстве.
Специалисты также уточнили, что данные по всем автомобилям с 2,5 тыс. дорожных камер в настоящий момент обрабатываются.
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