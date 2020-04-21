Власти Москвы обсуждают штрафы для водителей без пропусков с каждой камеры

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Техническая возможность штрафовать московских автомобилистов без пропусков по данным каждой засекшей их камеры существует, однако власти Москвы в настоящее время обсуждают этот вопрос. Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Технически такая возможность существует, она ровно такая же, когда вы нарушаете в течение дня неоднократно правила дорожного движения, к вам приходят несколько штрафов», – пояснил Немерюк.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время решение об использовании такой системы не принято, оно находится на стадии обсуждения. Кроме того, замглавы аппарата мэра напомнил, что москвичи могут обжаловать штраф в течение десяти дней с момент получения.

По последним данным, в России зарегистрировано 52 763 случая заражения коронавирусом в 85 регионах страны, вылечились 3 873 человека, скончались 456.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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