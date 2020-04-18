Власти Москвы объяснили, какие машины можно указать в цифровом пропуске

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Власти Москвы уточнили, какие автомобили можно указывать при заполнении формы на получение цифрового пропуска на передвижение по городу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов отметил, что можно указывать автомобиль, который используется гражданином для передвижения, вне зависимости от нахождения в пользовании.

Он подчеркнул, что в рамках ПДД для управления машиной необходимо водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, а также страховой полис ОСАГО.

Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии.

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