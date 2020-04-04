Полицейский автомобиль перевернулся в результате ДТП в Москве

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В Москве на Варшавском шоссе полицейский автомобиль столкнулся с такси, после чего служебная машина перевернулась на крышу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, в аварии пострадал 21-летний мужчина, который ехал в такси. Его уже госпитализировали.

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб.