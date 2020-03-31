Госдума изменила правила техосмотра автомобилей

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Государственная дума России приняла новые правила проведения техосмотра автомобилей: обязала проводить фотофиксацию и изменила сроки прохождения осмотра для старых машин. Вступление в силу нового закона отложено до марта 2021 года, сообщает ТАСС.

По новым правилам автомобили, эксплуатируемые от 4 до 10 лет, теперь обязаны проходить процедуру раз в два года, ежегодно — автомобили старше 10 лет, машины младше четырех лет освобождены от проверок.

Как отмечается в пояснительных записках к закону, документ направлен на «противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра».

Обязанности по контролю за исполнением предписаний возлагаются на Министерство внутренних дел.

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