Госдума изменила правила техосмотра автомобилей
Государственная дума России приняла новые правила проведения техосмотра автомобилей: обязала проводить фотофиксацию и изменила сроки прохождения осмотра для старых машин. Вступление в силу нового закона отложено до марта 2021 года, сообщает ТАСС.
По новым правилам автомобили, эксплуатируемые от 4 до 10 лет, теперь обязаны проходить процедуру раз в два года, ежегодно — автомобили старше 10 лет, машины младше четырех лет освобождены от проверок.
Как отмечается в пояснительных записках к закону, документ направлен на «противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра».
Обязанности по контролю за исполнением предписаний возлагаются на Министерство внутренних дел.
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