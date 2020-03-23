«Ъ»: использующих за рулем телефон водителей будут отслеживать нейросети

Госавтоинспекция планирует начать применение камер, способных отслеживать использование телефона во время движения, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя начальника ГИБДД России Александра Быкова.

Отмечается, что такие камеры будут работать на основе нейросети. В настоящее время устройства проходят необходимые испытания перед началом использования в тестовом режиме, заявил Быков. Он добавил, что введение новых устройств на данный момент планируется в Москве, о массовом применении речь пока не идет.

Предполагается, что после фиксации нарушения штрафы будут направляться владельцам авто по почте. Если же за рулем находился не хозяин машины, он сможет переписать постановление на водителя.

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