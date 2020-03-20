Маршрутка влетела в столб в Омске

Утром в пятницу, 20 марта, в Омске микроавтобус влетел в столб, в результате чего пострадали четверо человек, находившихся в салоне транспортного средства. Об этом сообщает сайт УМВД по Омской области.

Как стало известно, инцидент случился на улице Богдана Хмельницкого в районе дома №236.

По данным полиции, водитель не справился с управлением микроавтобуса, после чего наехал на столб.

«В результате ДТП водитель, а также три пассажира-мужчины 1980, 1999, 1954 г.р. доставлены в медицинское учреждение», — указано в сообщении УМВД.

Там добавили, что среди пострадавших был водитель маршрутки.

Причины ДТП выясняются.

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