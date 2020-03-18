На юго-востоке Москвы обстреляли автосалон и сожгли десять машин

На юго-востоке Москвы шестеро мужчин обстреляли автосалон и сожгли десять машин. Об этом сообщает RT со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Как отмечается, злоумышленников задержали.

По данным следствия, они были ранее судимы.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ст. 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и 213 УК России («Хулиганство»).

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