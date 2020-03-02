Во Франции перевернулся автобус со школьниками, пострадали 19 детей
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На юго-западе Франции перевернулся школьный автобус, в результате ДТП пострадали 19 детей. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на префектуру департамента Жер.
Как отмечается, всего в транспортном средстве находились 44 ребенка и водитель, который также получил травмы.
Пожарная служба (SDIS) направила на место происшествия около 100 спасателей.
По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за шквалистого порыва ветра.
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