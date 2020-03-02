Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Владимиром увеличилось до 16

Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и фуры, которое произошло во Владимирской области, возросло до 16 человек. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу регионального УМВД.

Как уточняется, в аварии пострадали 15 пассажиров и водитель микроавтобуса.

«Все они доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Водитель большегруза не пострадал», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших и одном погибшем в результате столкновения микроавтобуса и фуры на 335-м км трассы М-7 «Волга» в городе Гороховец Владимирской области.

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