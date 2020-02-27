В Госдуме считают, что штрафы должны зависеть от стоимости машины

Зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов утверждает, что размер штрафов должен рассчитываться по коэффициенту, учитывающему стоимость автомобиля, передает РИА «Новости».

«Я считаю, что за одно и то же правонарушение водитель Ferrari и водитель «Жигулей» должен быть наказан по-разному. Водитель «Жигулей» — пусть это будет условно тысяча рублей, для водителя Ferrari это может быть и 50 тысяч рублей», — сказал Старовойтов.

По его мнению, такая мера будет эффективной и повысит безопасность на дорогах, поскольку для людей с высокими доходами нынешние фиксированные штрафы могут казаться несущественными.

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