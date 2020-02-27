В Минюсте намерены пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП

Заместитель министра юстиции России Денис Новак заявил, что в ведомстве пересмотрят размер штрафов за нарушения ПДД, предложенного в проекте нового КоАп, так как он не соответствуют запросам россиян, передает РИА «Новости».

Он отметил, что предложения по блоку, касающемуся нарушений правил дорожного движения, готовило МВД. Целью нововведений было снизить количество смертей на дорогах.

Новак подчеркнул, что нужно совершенствовать инфраструктуру, наводить порядок в порядке установки дорожных знаков, утвердить требования к автоматическим средствам видеофиксации и к правилам их размещения.

Глава минюста также призвал улучшить упрощенный порядок обжалования постановлений о штрафах, в том числе с помощью электронных средств.

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