Жертвами столкновения легковушек в Калужской области стали три человека

Три человека погибли в ДТП в Козельске Калужской области. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу управления МВД по региону.

По предварительным сведениям полиции, ВАЗ 2107 выехал на встречную полосу, после чего врезался в Chevrolet Lacetti. Затем потерявшая управление «семерка» оказалась на тротуаре, на котором сбила пешехода.

Как стало известно, водитель и пассажир ВАЗа умерли на месте аварии, а пешеход скончался по дороге в больницу.