Ребенок погиб в ДТП под Тулой
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Ребенок погиб, трое взрослых пострадали в результате аварии в Тульской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по региону.
По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и выехал на полосу встречного движение, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Nissan.
В результате дорожного происшествия 12-летний пассажир Nissan скончался от полученных травм. Водители обоих автомобилей и пассажирка Nissan пострадали.
В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.
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