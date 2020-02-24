Ребенок погиб в ДТП под Тулой

Ребенок погиб, трое взрослых пострадали в результате аварии в Тульской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по региону.

По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и выехал на полосу встречного движение, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Nissan.

В результате дорожного происшествия 12-летний пассажир Nissan скончался от полученных травм. Водители обоих автомобилей и пассажирка Nissan пострадали.

В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

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