Подсчитано количество автомобилей в России

Всего в российских регионах зафиксировано почти 53 миллиона транспортных средств. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным на 1 января 2020 года, 84% или 44,5 млн — легковые автомобили. При этом еще 4,2 млн машин — коммерческие «легковушки».

Кроме того, грузовых машин в стране почти 4% от общего числа. Это около 3,8 млн моделей.

Меньше всего в России автобусов. Их оказалось всего 1% (0,4 млн) от общего российского парка.

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