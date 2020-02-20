Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли предложило с 2021 года увеличить базовую ставку налога для автомобилей класса «Евро-3» и ниже, передает »Коммерсантъ».

С такой инициативой выступил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов 20 февраля в Энгельсе на совещании по перспективам развития троллейбусного сообщения России. Он отметил, что в ближайшее время Минпромторг обратится в Минтранс.

Отмечается, что повышение налога скажется на миллионах автовладельцев. В Москве и Санкт-Петербурге под повышение могут попасть больше 3 млн водителей.

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