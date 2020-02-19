На Кубани пьяный участковый врезался в машину с женщиной и двухлетним ребенком

В Краснодарском крае пьяный участковый выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, в результате чего погибла женщина за рулем, передает СУСК по Краснодарскому краю.

«В результате ДТП 37-летняя пассажирка «Рено» получила травмы и через непродолжительное время скончалась в лечебном учреждении. Двухлетний ребенок погибшей, находившийся в автомобиле, доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь», — говорится в сообщении управления.

В отношении 30-летнего участкового возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

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