На Кубани пьяный участковый врезался в машину с женщиной и двухлетним ребенком
close
В Краснодарском крае пьяный участковый выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, в результате чего погибла женщина за рулем, передает СУСК по Краснодарскому краю.
«В результате ДТП 37-летняя пассажирка «Рено» получила травмы и через непродолжительное время скончалась в лечебном учреждении. Двухлетний ребенок погибшей, находившийся в автомобиле, доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь», — говорится в сообщении управления.
В отношении 30-летнего участкового возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Жертвами ДТП в Калмыкии стали пять человек
— Водитель в Петербурге сбил школьницу