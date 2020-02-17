Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что после мужчина скрылся.

Уточняется, что инцидент произошел в Советском районе.

Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Правоохранительные органы проводят поиски таксиста.

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