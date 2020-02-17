Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся
close
В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что после мужчина скрылся.
Уточняется, что инцидент произошел в Советском районе.
Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Правоохранительные органы проводят поиски таксиста.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Насилуют и грабят: почему в такси по-прежнему небезопасно
— «Не поддаются воспитанию»: кому запретят таксовать в России